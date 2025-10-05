Papa Leone XIV | Il grido dei migranti non può essere ignorato
CITTÀ DEL VATICANO, 5 ottobre 2025. Durante l'omelia celebrata a Piazza San Pietro in occasione del Giubileo dei missionari e dei migranti, il Papa ha rivolto un appello profondo sull'attuale emergenza migratoria. Ha sottolineato il dramma vissuto dai migranti, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela e il pericolo delle traversate pericolose lungo le coste. Ha ricordato come le loro barche, cariche di speranza, cerchino un porto sicuro e come i loro occhi esprimano angoscia e speranza, chiedendo che queste persone non incontrino indifferenza né discriminazione.
