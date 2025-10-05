Papa Leone XIV firma ‘Dilexi te’ la sua prima Esortazione Apostolica con i poveri al centro

Lapresse.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poveri al centro. ‘Dilexi te’ (‘Ti ho amato’), questo il titolo della prima esortazione apostolica di Papa Leone XIV. Il Pontefice, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, ha firmato il documento sabato 4 ottobre, alle 8.30, nella Biblioteca privata del Palazzo apostolico del Vaticano, alla presenza di monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. Al centro il tema dell’amore verso i poveri. Il testo, che ha al centro il tema dell’amore verso i poveri, verrà presentato il 9 ottobre alle 11.30 presso la sala stampa della Santa Sede. L’annuncio della firma del primo documento del magistero di Leone XIV è arrivato nel giorno della memoria liturgica di San Francesco di Assisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

papa leone xiv firma 8216dilexi te8217 la sua prima esortazione apostolica con i poveri al centro

© Lapresse.it - Papa Leone XIV firma ‘Dilexi te’, la sua prima Esortazione Apostolica con i poveri al centro

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

papa leone xiv firmaPapa Leone XIV ha firmato l'Esortazione Apostolica: cos'è il Dilexi te - L’Esortazione Apostolica ‘Dilexi te’ pone i poveri al centro del nuovo pontificato di Papa Leone XIV. Secondo notizie.it

papa leone xiv firmaPapa Leone XIV annuncia: “Serve una diversa distribuzione delle ricchezze” - Papa Leone XIV invoca una diversa distribuzione delle ricchezze durante l’udienza giubilare. Lo riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Firma