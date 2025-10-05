Papa Leone XIV firma ‘Dilexi te’ la sua prima Esortazione Apostolica con i poveri al centro

I poveri al centro. ‘Dilexi te’ (‘Ti ho amato’), questo il titolo della prima esortazione apostolica di Papa Leone XIV. Il Pontefice, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, ha firmato il documento sabato 4 ottobre, alle 8.30, nella Biblioteca privata del Palazzo apostolico del Vaticano, alla presenza di monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. Al centro il tema dell’amore verso i poveri. Il testo, che ha al centro il tema dell’amore verso i poveri, verrà presentato il 9 ottobre alle 11.30 presso la sala stampa della Santa Sede. L’annuncio della firma del primo documento del magistero di Leone XIV è arrivato nel giorno della memoria liturgica di San Francesco di Assisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

