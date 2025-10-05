Papa Leone XIV | Dio non è assente la salvezza verrà e non tarderà
Nell’omelia della Messa celebrata nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV è tornato a riflettere sulle “periferie del mondo, segnate a volte dalla guerra, dall’ingiustizia e dalla sofferenza”. Il Pontefice ha richiamato l’attenzione sui drammi che attraversano il nostro tempo e sulla domanda che, di fronte al dolore, l’umanità continua a rivolgere a Dio: “Dinanzi a questi scenari oscuri, riemerge il grido che tante volte nella storia si è elevato a Dio: perché, Signore, non intervieni? Perché sembri assente?”. Un interrogativo che, ha spiegato il Papa, “è un grido di dolore ma anche una forma di preghiera che pervade tutta la Scrittura”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Papa Leone XIV: “Una Chiesa per i poveri, perché Dio sceglie i poveri” - Nel giorno di San Francesco d’Assisi, Papa Leone XIV ha firmato la sua prima Esortazione apostolica, intitolata “Dilexi te” (“Io ti ho amato”). Segnala online-news.it
Papa Leone XIV , al primo posto, sempre, la dignità umana - Al termine della messa il Papa in Piazza ha guidato la recita dell' Angelus ed ha iniziato la sua riflessione con una battuta: ... Da acistampa.com