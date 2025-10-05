Papa Leone XIV | Dio non è assente la salvezza verrà e non tarderà

Nell’omelia della Messa celebrata nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV è tornato a riflettere sulle “periferie del mondo, segnate a volte dalla guerra, dall’ingiustizia e dalla sofferenza”. Il Pontefice ha richiamato l’attenzione sui drammi che attraversano il nostro tempo e sulla domanda che, di fronte al dolore, l’umanità continua a rivolgere a Dio: “Dinanzi a questi scenari oscuri, riemerge il grido che tante volte nella storia si è elevato a Dio: perché, Signore, non intervieni? Perché sembri assente?”. Un interrogativo che, ha spiegato il Papa, “è un grido di dolore ma anche una forma di preghiera che pervade tutta la Scrittura”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

