Papa Leone | Passi verso la pace a Gaza Sono addolorato per i palestinesi e preoccupato per l’antisemitismo

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla da piazza San Pietro, per l’Angelus domenicale e, dopo essersi già espresso positivamente sul piano di Trump, Papa Leone torna a parlare di pace per la Striscia. “Continuo ad essere addolorato per l’immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza. In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico che possano al più presto raggiungere i risultati sperati “. Il Pontefice ha chiesto a “tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada”, “di cessare il fuoco” e di “liberare gli ostaggi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

