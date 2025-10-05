Papa Giovanni il rientro dei bimbi | Lavori finiti c’è anche la mensa
Da domani i 244 alunni della elementare Papa Giovanni XXIII rientreranno nel plesso scolastico di via Bologna, lasciando definitivamente la provvisoria “scuola satellite“ di via Lurani: oggi, in mattinata, ci sarà un open day per le famiglie. Ora non ci sono più dubbi: i collaudi, i certificati e gli adempimenti amministrativi sono stati completati negli ultimi giorni; in poche parole, tutte le 12 classi, dalle prime alle quinte, possono accedere alla loro storica sede didattica, dopo i lavori di ristrutturazione iniziati nell’estate 2023. Quindi, dopo due interi anni scolastici e poche settimane di questo appena iniziato trascorsi nelle aule e nei corridoi della “scuola satellite“ del grande edificio comunale di via Lurani, gli scolari, gli insegnanti e il personale della Papa Giovanni XXIII avranno a disposizione una scuola tutta nuova: tra le novità, ci sarà una vera e propria mensa, che prima non c’era; il refettorio è stato, nei fatti, realizzato dove si trovava l’ufficio tecnico comunale, vale a dire sotto il teatro Pertini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
