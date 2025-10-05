Paolo Veronesi presidente della Fondazione Veronesi e direttore del programma di senologia dello Ieo spiega in quali occasioni andarlo a cercare Ad ogni età
È un simbolo potente di femminilità e seduzione, una metafora della maternità. Per tante è anche un po’ croce e delizia: c’è chi lo vorrebbe più grande e chi più piccolo, chi se lo vede troppo cadente, chi lo vorrebbe più sodo. Per tutte però il seno è la parte del corpo che più incarna l’identità femminile, in ogni sua sfaccettatura: anche per questo mantenerlo sano e bello a lungo è così essenziale per le donne, anche per questo ciò che più lo minaccia, il tumore al seno, è la paura neanche troppo segreta di ciascuna. Tumore al seno, i dati sui percorsi di cura in Italia e in Europa X Leggi anche › Tumore al seno: meno cicatrici e complicanze con la mastectomia mini-invasiva Il senologo, alleato nella prevenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: paolo - veronesi
UTLEP 25/26 - Università del Tempo Libero Ecco la parte 2! Sabato 4 ottobre 2025 Presso la “Sala Civica” di Bonferraro del Comune di Sorga' , alle ore 15:30 Andrea Olivieri e Paolo Veronesi di UniGens ci parleranno di: I RISCHI DELLA FINANZ - facebook.com Vai su Facebook
In diretta da “Un brindisi per la ricerca” I saluti dell’Amministrazione Comunale di Alassio, del consigliere regionale Rocco Invernizzi e della dott.ssa Clara Faedda aprono la serata, introducendo l’atteso intervento del prof. Paolo Veronesi. L’ini… https://insta - X Vai su X
Fondazione Veronesi: al via una nuova piattaforma di ricerca sul tumore al seno - Una collaborazione tra centri di eccellenza per sviluppare terapie innovative e personalizzate contro il tumore al seno più diffuso ... Scrive fondazioneveronesi.it
Cancro al seno: un lavoro di team per personalizzare la terapia - Tumore al senoOncologiaSenologiaSeno Ultimo aggiornamento – 01 Ottobre, 2025 Indice del contenuto La nuova piattaforma VIOLET: la rivoluzione della cura per- Lo riporta msn.com