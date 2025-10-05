È un simbolo potente di femminilità e seduzione, una metafora della maternità. Per tante è anche un po’ croce e delizia: c’è chi lo vorrebbe più grande e chi più piccolo, chi se lo vede troppo cadente, chi lo vorrebbe più sodo. Per tutte però il seno è la parte del corpo che più incarna l’identità femminile, in ogni sua sfaccettatura: anche per questo mantenerlo sano e bello a lungo è così essenziale per le donne, anche per questo ciò che più lo minaccia, il tumore al seno, è la paura neanche troppo segreta di ciascuna. Tumore al seno, i dati sui percorsi di cura in Italia e in Europa X Leggi anche › Tumore al seno: meno cicatrici e complicanze con la mastectomia mini-invasiva Il senologo, alleato nella prevenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Veronesi e direttore del programma di senologia dello Ieo, spiega in quali occasioni andarlo a cercare. Ad ogni età