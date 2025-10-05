Paolo Romano è tornato in Italia | Gli israeliani ci hanno trattato come animali Se ci muovevamo ci picchiavano

Milanotoday.it | 5 ott 2025

Paolo Romano è tornato a casa. Il consigliere Pd di Regione Lombardia che si trovava a bordo di una delle barche dell'operazione umaitaria Global Sumud Flotilla era stato arrestato dagli israeliani che hanno bloccato le imbarcazioni. Da Israele in Turchia e poi a MalpensaIeri sera la pagina di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il 50% andrà all’imprenditore cinematografico romano e a un socio. Insieme all’impresario maceratese previsti nuovi ingressi. La trasformazione della società slitta al 28 luglio. Oltre a Polci e Di Paolo entreranno anche altri

Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”

Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”

Paolo Romano &#232; tornato in Italia: "Gli israeliani ci hanno trattato come animali. Se ci muovevamo ci picchiavano" - Il consigliere regionale del Pd a bordo di una barca della Global Sumud Flotilla è stato rilasciato ed è atterrato a Milano nelle scorse ore ... Si legge su milanotoday.it

paolo romano 232 tornatoPaolo Romano arrestato coi 4 parlamentari italiani sulla Flotilla &#232; l'unico politico rimasto in carcere - Dopo la liberazione dei 4 parlamentari Paolo Romano è l'unico politico italiano nelle carceri israeliane: l'ultimo post dalla Global Sumud Flotilla ... Scrive virgilio.it

