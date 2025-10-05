Paolo Hendel | Pravettoni e l' auto? La guida l' autista

Ha quasi 30 anni il personaggio di Carcarlo Pravettoni, cinico uomo d'affari reso noto da Mai dire gol. Paolo Hendel, il suo creatore, al Capalbio Film Festival, ipotizza quale tipo di auto potrebbe usare il personaggio. L'attore fiorentino invece, finite le recite in teatro,  viaggia spesso di notte ma non sempre tutto fila liscio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

