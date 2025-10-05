Paolo Conte resta gravissimo dopo il terribile incidente in Sport Bike ma risponde alle terapie

5 ott 2025

Paolo Conte, pilota casertano di 20 anni, è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva dopo un pauroso incidente in Sport Bike nel corso del Campionato Italiano di Velocità. Intubato in pista, ha subito un importante trauma cranico ma i medici provano ad essere ottimisti: Conte starebbe rispondendo alle prime terapie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

