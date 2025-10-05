Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si confermano implacabili nei grandi eventi: dopo aver trionfato al Roland Garros, aver messo le mani agli Internazionali d’Italia e aver esultato al WTA 1000 di Doha, Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il torneo di doppio al WTA 1000 di Pechino. Quarto titolo stagionale e nono in carriera per questa coppia, che svetta in testa alla WTA Race e ha già staccato il pass per le WTA Finals, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori binomi. Jasmine Paolini ha espresso tutta la propria soddisfazione, tra l’altro soffermandosi sul soprannome Bao Zong che il pubblico cinese le ha affibbiato (significa “Boss”): “ Bao Zong il mio soprannome? Mi piace. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolini: “Bao Zong? Mi piace! Che bello avere Sara in panchina”. Errani: “Apprezzo il suo impegno”