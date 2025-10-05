Pamela Petrarolo | La Vita Privata e la Rinascita Dopo Non è la Rai

Nata a Roma nel 1976, la concorrente di Tale e Quale Show ha affrontato una vita intensa, tra successi televisivi, maternità (tre figlie) e la forza di superare una malattia e i drammi familiari. Le Origini: Da Domenica In al Fenomeno Non è la Rai Pamela Petrarolo è nata a Roma il 10 novembre 1976.

