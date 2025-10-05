Aveva solo 23 anni e un futuro che, secondo i medici, avrebbe potuto essere lungo e sano. Ma Paloma Shemirani, figlia della nota attivista Kate Shemirani, è morta dopo aver rifiutato la chemioterapia per curare un linfoma non-Hodgkin. La vicenda, che ha sconvolto il Regno Unito, è diventata un caso simbolo del potere distruttivo della disinformazione e del peso delle ideologie quando entrano nella vita privata, fino a decidere della salute di una persona. Diagnosi chiara, prognosi favorevole, speranza concreta. I medici avevano parlato di un’ 80% di possibilità di guarigione se avesse seguito il protocollo oncologico standard. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paloma Shemirani, la ragazza che poteva salvarsi: l’inchiesta accusa i genitori antivax