Palmeri stupito | Inter impressionante non smette mai di giocare

Inter News 24 Palmeri stupito. Il giornalista di Sportitalia commenta su X la prestazione della squdra di Chivu contro la Cremonese nel 4-1 di ieri sera. La netta vittoria per 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese ha acceso i commenti di molti addetti ai lavori. Tra questi anche quello di Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, che ha espresso la propria analisi sul profilo X (ex Twitter), soffermandosi sull’atteggiamento e sulla brillantezza dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu. SULL’INTENSITÀ DI GIOCO – «Non è la goleada o per il di per sé impressionante dato di ben 18 occasioni a 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palmeri stupito: «Inter impressionante, non smette mai di giocare»

