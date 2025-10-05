Palloni aerostatici su Vilnius scatta l' allarme e l' aeroporto viene chiuso per alcune ore | gli oggetti volanti trasportavano sigarette di contrabbando

L’aeroporto di Vilnius è stato chiuso per qualche ora questa notte, e subisce ancora disagi, per l’ingresso di una serie di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia, che secondo le autorità lituane avrebbero trasportato sigarette di contrabbando. La sospensione del traffico aereo è scattata poco dopo le 22 di sabato sera, dopo che i radar hanno rilevato diversi oggetti volanti diretti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palloni aerostatici su Vilnius, scatta l'allarme e l'aeroporto viene chiuso per alcune ore: gli oggetti volanti trasportavano sigarette di contrabbando

