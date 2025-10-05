Palloni aerostatici per contrabbandare sigarette | chiuso l' aeroporto di Vilnius per interferenze
Allarme nei cieli di Vilnius, dove una ventina circa di palloni aerostatici, alcuni dei quali utilizzati per trasportare sigarette di contrabbando, hanno invaso lo spazio aereo lituano costringendo le autorità locali a bloccare i voli da e per l'aeroporto internazionale della capitale. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 4 ottobre, quando la presenza in cielo di almeno 25 oggetti volanti ha spinto il Centro nazionale di gestione delle crisi della Lituania a decidere per precauzione di chiudere l'aeroporto di Vilnius. Questa situazione ha ovviamente paralizzato il traffico aereo, causando interferenze ad almeno 30 voli con ritardi e disagi per circa 6mila passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
