Pallanuoto Trieste supera le qualificazioni ed accede ai gironi di Euro Cup
Missione compiuta per Trieste: i giuliani superano le qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile ed accedono alla fase a gironi. Gli alabardati vincono il Gruppo B, andato in scena a Montpellier, in Francia, grazie al punto conquistato quest’oggi contro gli ellenici del Vouliagmeni. Per centrare il primato nel girone ed evitare di dover attendere i conteggi per definire le tre migliori seconde, Trieste doveva evitare la sconfitta nei tempi regolamentari contro la formazione greca: il match finisce 17-17 dopo 32? ed i giuliani possono far festa, nonostante la successiva sconfitta ai tiri di rigore per 22-23. 🔗 Leggi su Oasport.it
