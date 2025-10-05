Pallanuoto Trieste qualificata alla fase a gironi dell' Euro Cup

Dopo le vittorie con la Stella Rossa di Belgrado per 12 a 11, la larga vittoria contro i padroni di casa del Montpellier per 23 a 13 è arrivata l'ininfluente sconfitta ai rigori con i greci del Vouliagmeni per 23-22. Ma il 17 pari dei tempi regolamentari ha consegna alla squadra sponsorizzata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

