Palladini predica calma | Avanti coi piedi per terra

"Piedi per terra e guardiamo avanti". Queste le parole di Ottavio Palladini dopo la bella vittoria sulla Sassari Torres. "Dobbiamo - aggiunge - continuare a cavalcare questo momento di tranquillità mentale e di coraggio e soprattutto questo entusiasmo. Il campionato di Serie C è lungo e difficile ma siamo consapevoli che stiamo crescendo e che possiamo giocarcela con tutti. Domenica al Riviera arriva il Ravenna. Un altro match difficile e spero di recuperare tutti gli infortunati. Oggi è tornato disponibile Martins. Avere tutti a disposizione è importante perché le cinque sostituzioni possono cambiare la partita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

