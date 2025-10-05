E’ cominciato il campionato di Divisione Regionale 1 di basket, che vede ai nastri di partenza due formazioni pratesi. Montemurlo ha già esordito ieri sera sul parquet della palestra Mascagni di Calenzano, mentre oggi (palla a due alle 18) tocca al Centro Minibasket Valbisenzio. Impegno casalingo per la compagine allenata da Angelo Iacopini, che al PalaNenni ospita Montespertoli Montesport, reduce dal ko nel terzo turno di Coppa Toscana contro Poggibonsi. Le due squadre si sono affrontate anche negli scorsi playoff, quando ad avere la meglio in tre gare furono Bonari e compagni. L’obiettivo di entrambi i sodalizi lanieri è quello di confermare l’accesso alla post season, che mette in palio la promozione in Serie C Unica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallacanestro Divisione regionale 1. Montemurlo e Valbisenzio ai nastri di partenza