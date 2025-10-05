Tarantini Time Quotidiano La comunità parrocchiale in festa ha accolto il Palio alla presenza del sindaco. Premiati con un omaggio i quattro staffettisti dalla ASD “Team Nuova Podistica Massafra”. Ancora aria di Palio a Massafra. Domenica 5 ottobre la chiesa di San Leopoldo Mandic ha ospitato un momento di gioiosa condivisione per la vittoria dell’edizione 2025 del Palio della Mezzaluna, manifestazione storico – rievocativa organizzata dall’associazione MassafraNostra presieduta da Giovanni Tocci. All’inizio della celebrazione eucaristica del mattino la consegna ufficiale del drappo 2025 firmato dall’artista Alessandro Ciarellaaccolto dai figuranti del rione alla presenza del sindaco Giancarla Zaccaro e di altri membri dell’amministrazione comunale e delle autorità scolastiche cittadine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Palio della Mezzaluna: consegnato il drappo 2025 al rione Santa Caterina