Palestina tra tecnologie e parole è ancora possibile liberarla

Wired.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fondatore di Tech for Palestine dal palco di Rovereto racconta le responsabilità delle big tech “alleate di Israele”, la giornalista Plestia Alaqad le conferma condividendo anche la sua esperienza personale. 🔗 Leggi su Wired.it

