palestina libano e libia sono al centro della 16esima edizione del festival dedicato al cinema e alla cultura del medio oriente

I l Middle East Now!, comincia il 7 ottobre con la performance di Mazen Kerbaj, fumettista e artista libanese. "La voce di Hind Rajab", la clip del film che ha scosso il Festival di Venezia 2025 A seguire, la 16esima edizione del festival dedicato al cinema e alla cultura del Medio Oriente, propone il documentario Yalla Parkour di Areeb Zuaiter, protagonista Gaza, prima della guerra, nello sguardo di un gruppo di giovani che lì vivevano e praticavano il parkour. Dal Libano – a mezzo secolo dall'inizio della guerra civile – arriva Do you love me di Lana Daher, incursione affettuosa negli archivi di un Paese e tentativo di esplorazione della psiche collettiva di un popolo.

