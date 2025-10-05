Palermo è la città dove la pasta costa di meno ma è allarme per i dazi al 107% annunciati dagli Usa
Palermo è la città in cui la pasta costa meno, ovvero 1,33 euro al chilo, a fronte di una media nazionale di 1,84 euro e di tante località in cui il prezzo supera addirittura i due euro. A svelarlo è Assoutenti, che proprio sulla base dei dati raccolti dal ministero dell'Impresa e del Made in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - citt
Piano sviluppo e coesione, la Regione inserisce i due poli scolastici della città. Dichiarazione del sindaco Lagalla https://www.comune.palermo.it/novita/piano-sviluppo-e-coesione-la-regione-inserisce-i-due-poli-scolastici-della-citt-dichiarazione-del-sindaco-l - facebook.com Vai su Facebook
A Palermo si prepara la pasta con le sarde senza sarde. Ecco qual è - È la pasta con le “sarde a mare”, non una rivisitazione della celebre pasta con le sarde palermitana ma una ricetta con una sua ... Scrive gamberorosso.it