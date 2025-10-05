Palazzo Leggenda Letture e incontri per tutte le età

EMPOLI Dai classici laboratori e letture per i più piccoli ad incontri di approfondimenti su temi di salute e maternità. Tutto pronto a Palazzo Leggenda per un’altra settimana ricca di appuntamenti. Si parte mercoledì alle 16 con "Allattare insieme: la forza della rete", incontro a cura dell’Azienda Usl Toscana Centro, il cui focus sarà l’importanza della lettura nella relazione genitori-bambino. Giovedì alle 17 spazio invece a "Giochiamo a.", che ogni volta esplora un nuovo gioco da tavolo: in questa occasione ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni si cimenteranno nella costruzione di un villaggio medievale tra le terre di Carcassonne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzo Leggenda. Letture e incontri per tutte le età

