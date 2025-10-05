Palasele 2025 2026 | ecco i grandi protagonisti della stagione live

Salernotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo dieci giorni e torna a battere il cuore del fronte del palco di Eboli: con una nuova esaltante stagione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni si riaccendono i riflettori del PalaSele pronto ad accogliere le grandi produzioni live e i big del pop italiano. Da ottobre a maggio sono già. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palasele - grandi

palasele 2025 2026 grandiPalaSele, ad Eboli pronta la nuova stagione live: da ottobre 18 grandi appuntamenti con i big della musica - Il conto alla rovescia è iniziato: in soli dieci giorni si riaccenderanno le luci del palco del PalaSele di Eboli per una nuova, attesissima stagione di musica e spettacolo. Secondo ilvescovado.it

palasele 2025 2026 grandiEboli, torna la grande musica al PalaSele: Negramaro, Mengoni, Elisa e tutti i big della musica italiana: ecco tutti i live - Si riparte martedì 14 ottobre con il ritorno al PalaSele - Secondo infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Palasele 2025 2026 Grandi