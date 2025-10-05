Pagelle Salernitana-Cavese 3-2 | Inglese fa 100 e porta i granata in vetta cambio passo con Achik
I granata vincono il derby e conquistano la vetta solitaria della classifica. La Salernitana vince il derby davanti ai 15000 spettatori dell’Arechi e vola in testa alla classifica del girone C di serie C, ma non senza brividi. Nel 3-2 contro la Cavese, i granata di Raffaele hanno dovuto rimontare e hanno faticato più del previsto contro una squadra organizzata e combattiva. Protagonista assoluto Roberto Inglese, autore di una doppietta che vale non solo il successo, ma anche il traguardo dei 100 gol in carriera. Decisivo anche Ferrari, autore del momentaneo 2-1 con un colpo di testa da bomber vero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: pagelle - salernitana
Pagelle Salernitana-Siracusa 1-0: Capomaggio leader, Knezovic glaciale ma anche diverse ombre
Pagelle Cosenza-Salernitana 1-2: Inglese riscatta il primo tempo opaco e firma il colpo, Villa super
Pagelle Salernitana-Sorrento 2-1: Donnarumma decisivo, Capomaggio carbura nella ripresa
Casarano-Salernitana, le #pagelle dei quotidiani Leggi l’articolo su #SalernitanaNews - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria in rimonta per la Salernitana: Donnarumma para tutto, Ferraris inventa e Ferrari segna. Ecco le pagelle del 2-1 a Giugliano. #GiuglianoSalernitana #Salernitana #seriecskywifi - X Vai su X
Salernitana-Cavese 3-2: Inglese e Ferrari regalano il derby ai granata - Vittoria sofferta ma voluta e meritata, vittoria che permette alla Salernitana in un colpo solo di ritornare al successo dopo un ko e un pareggio, di regalarsi il derby contro la Cavese (3- Segnala msn.com
Salernitana-Cavese, granata da fuga: «Torniamo a vincere» - Nell’aria c’è qualcosa di antico: è la voglia di fuga, la Salernitana ci riprova. Da ilmattino.it