I granata vincono il derby e conquistano la vetta solitaria della classifica. La Salernitana vince il derby davanti ai 15000 spettatori dell’Arechi e vola in testa alla classifica del girone C di serie C, ma non senza brividi. Nel 3-2 contro la Cavese, i granata di Raffaele hanno dovuto rimontare e hanno faticato più del previsto contro una squadra organizzata e combattiva. Protagonista assoluto Roberto Inglese, autore di una doppietta che vale non solo il successo, ma anche il traguardo dei 100 gol in carriera. Decisivo anche Ferrari, autore del momentaneo 2-1 con un colpo di testa da bomber vero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Pagelle Salernitana-Cavese 3-2: Inglese fa 100 e porta i granata in vetta, cambio passo con Achik