Pagelle Juve Milan | è Conceicao vs rossoneri davanti altro errore di David… Davvero non si poteva fare di più? VOTI
di Marco Baridon Pagelle Juve Milan: i voti ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Milan: i voti ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Graziato da Pulisic – che sceglie l’angolo alto ma spara alto dal dischetto – e Leao – che spedisce fuori clamorosamente da pochi passi. Ma nel finale è decisivo nel suo intervento su Rafa, sbarrandogli la strada in qualche modo. Gatti 6 – Non legge benissimo i tempi degli interventi dei primi 45?, sporcando qualche uscita alta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - juve
Juve-Reggiana, le pagelle: bentornato Bremer, 6,5. Kelly e Kalulu 5, altro che certezze...
Pagelle Borussia Dortmund Juve: Cambiaso ritrovato, Yildiz-Conceicao-David stuzzicano, che versione di Kalulu VOTI
Pagelle Juve Juventus Next Gen: Vlahovic tra gol e fischi, Douglas Luiz manda segnali VOTI
Amaradio svolta, Pugno fa male, Mangia(e para)poco: Juve Next Gen, le pagelle dopo il Ravenna - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #Juve: svolta #Conceicao, #Koopmeiners floppa ancora. E quel problema di #Tudor… - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Milan, posticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della super sfida dell'Allianz Stadium ... Lo riporta calciomercato.it
Juventus-Milan 0-0, le pagelle rossonere: Magnan decisivo (7), Pulisic fa e disfa (5,5). Leao sprecone (5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Riporta msn.com