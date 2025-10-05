Pagelle Inter Cremonese piovono voti altissimi per Tuttosport | Bonny il migliore in un’Inter perfetta per almeno 80 minuti!

Inter News 24 Pagelle Inter Cremonese, Tuttosport prima i nerazzurri dopo il 4-1: dominano i giovani, Lautaro e Bastoni da 7, Dumfries l’unico sottotono. Dopo il poker rifilato alla Cremonese, il Tuttosport premia un’ Inter scintillante e in piena forma. Nelle pagelle del quotidiano torinese piovono voti sopra il 6, segno di una prestazione collettiva quasi perfetta. Il migliore è Ange-Yoan Bonny, che conquista un meritato 8 grazie a un debutto da sogno da titolare: un gol di testa e tre assist che fanno impazzire San Siro. Subito dietro Nicolò Barella, Federico Dimarco e Cristian Chivu, tutti valutati 7,5. 🔗 Leggi su Internews24.com

