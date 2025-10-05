Pagelle Inter Cremonese il Corriere delle Sport convinto dal gruppo nerazzurri | voti alti e zero insufficienze

Inter News 24 Pagelle Inter Cremonese, il Corriere delle Sport convinto. Gara senza storia contro la Cremonese: 6 il voto più basso, convince il gruppo. Il Corriere dello Sport promuove a pieni voti l’ Inter dopo il 4-1 inflitto alla Cremonese nella sesta giornata di Serie A. Una partita «senza storia, aggredita sin dall’inizio», scrive il quotidiano, sottolineando come i nerazzurri «avrebbero potuto segnare anche il doppio dei gol». Il piccolo rammarico? «Conoscendolo, il gol subito nel finale avrà dato un gran fastidio» a Cristian Chivu, che comunque ottiene un 7,5 in pagella. Stesso voto per Nicolò Barella e Lautaro Martínez, trascinatori e simboli del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Cremonese, il Corriere delle Sport convinto dal gruppo nerazzurri: voti alti e zero insufficienze

In questa notizia si parla di: pagelle - inter

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Inter, le pagelle del test con l'U23: Bonny si muove bene, 7,5. Dumfries 5, assist all'avversario

Pagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - X Vai su X

?Inter-Slavia Praga, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco, sono 90' ma senza incidere. Lautaro top - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Cremonese, non è Diouf il peggiore in campo: insufficienza a sorpresa per il nerazzurro - Nonostante l'errore di Andy Diouf che ha causato il gol, non è il centrocampista francese il peggiore in campo dell'Inter contro la Cremonese. Secondo spaziointer.it

Pagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - Dumfries si arrabbia per il campo, nella frenesia è un po' impreciso, Pio esposito sfiora il gol di testa, Bonazzoli, il gusto del gol del'ex: voti e giudizi dei protagonisti ... Da corriere.it