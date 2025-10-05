Pagelle Fiorentina-Roma 1-2 | Soulé mattatore Celik instancabile

Torna subito il sorriso in casa Roma dopo il ko europeo contro il Lille. Nella sesta giornata di Serie A i giallorossi espugnano il Franchi superando 2-1 la Fiorentina e mantenendo la testa della classifica a quota 15 punti, in attesa dei match di Napoli e Milan. Giallorossi che vanno sotto a causa della rete di Kean, ma riescono a trovare il pareggio ed il sorpasso già nel primo tempo, prima con Soulé e poi con Cristante, su assist dello stesso argentino. Le pagelle della Roma. Svilar 5,5: Forse per come ci ha abituato poteva fare qualcosina di più sulla rete di Kean, ma c’è da sottolineare la grande conclusione dell’attaccante viola. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Fiorentina-Roma 1-2: Soulé mattatore, Celik instancabile

In questa notizia si parla di: pagelle - fiorentina

Fiorentina batte il Polissya (0-3). Ma perde Kean: espulso. Chi gli ha tirato i capelli non è stato nemmeno ammonito. Pagelle

Polissya-Fiorentina, le pagelle viola: Kean, peccato per il rosso

Polissya-Fiorentina, le pagelle: Ndour il migliore, 7. Kean 5: errore imperdonabile

Pagelle Fiorentina-Olomouc: Piccoli “alla Kean”, Fagioli rimane spento - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle #Fiorentina-#Olomouc: #Piccoli “alla #Kean”, #Fagioli rimane spento - X Vai su X

Fiorentina-Roma 1-2, pagelle e tabellino: Soulé illumina, Kean si sblocca ma non basta, Cristante è prezioso, Gudmundsson in ombra - Terza vittoria consecutiva per la Roma di Gasperini che batte in rimonta la Fiorentina e vola in testa alla classifica, in attesa delle gare di Napoli e Milan. Secondo msn.com

Fiorentina-Roma 1-2 pagelle: Kean è tornato ma non salva Pioli. Soulé e Cristante fanno volare la Lupa - 2 i top e flop del match: Soulé accende i giallorossi con il gol e con l'assist per Cristante. Da sport.virgilio.it