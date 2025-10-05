PAGELLE EUROPEI CICLISMO 2025. Tadej Pogacar, voto 10: c’erano dubbi? Probabilmente nessuno ne ha avuti, né alla vigilia, né durante la gara. Se il percorso è leggermente mosso, diventa praticamente impossibile batterlo. Anche oggi ha deciso il momento in cui attaccare (quasi ottanta chilometri dal traguardo), ha fatto la differenza, ha staccato i rivali e li ha rivisti dopo il traguardo. Ad una settimana di distanza dal Mondiale ecco la prima volta agli Europei per lo sloveno. Le maglie sulle spalle cominciano a pesare. E non è finita qui: c’è ancora il Lombardia da vincere. Remco Evenepoel, voto 8: se in Ruanda il problema era stato quello della bicicletta, questa volta la sfortuna non c’entra nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Europei ciclismo 2025: Pogacar senza rivali, Seixas si consacra, Scaroni all’apice della carriera