PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-GENOA 2-1 | Spinazzola e De Bruyne cambiano la partita Anguissa bene a metà
Top, flop e pagelle complete di Napoli e Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A: Il Napoli supera il Genoa in rimonta, grazie all'ingresso di Spinazzola e De Bruyne che cambiano la partita. Segnano Anguissa e Hojlund, impalpabili nella prima frazione. Anguissa esulta al gol (LaPresse) Calciomercato.it testo Pagelle Napoli-Genoa. NAPOLI TOP Spinazzola 7 FLOP Olivera 5 Milinkovic-Savic 5,5. Di Lorenzo 5,5. Beukema 5,5. Juan Jesus 5,5. Olivera 5 (Spinazzola 7). Anguissa 6,5. Lobotka 5,5 (Gilmour 6). McTominay 5,5. Politano 5,5 (De Bruyne 6,5). Hojlund 7 (Lucca s.v.). Neres 5,5 (Gutierrez s.
In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino
Napoli-Genoa 2-1, Anguissa e Hojlund ribaltano Vieira - Il Napoli di Conte si prende altri tre punti importantissimi ribaltando il Genoa al Maradona e con un Hojlund decisivo.
Napoli-Genoa, Conte lascia fuori a sorpresa un big e cambia modulo - Dopo la sconfitta di Milano e la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli torna in casa ed affronta al Maradona il Genoa di Vieira.