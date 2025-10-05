PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-GENOA 2-1 | Spinazzola e De Bruyne cambiano la partita Anguissa bene a metà

Top, flop e pagelle complete di Napoli e Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A: Il Napoli supera il Genoa in rimonta, grazie all’ingresso di Spinazzola e De Bruyne che cambiano la partita. Segnano Anguissa e Hojlund, impalpabili nella prima frazione. Anguissa esulta al gol (LaPresse) Calciomercato.it testo Pagelle Napoli-Genoa. NAPOLI TOP Spinazzola 7 FLOP Olivera 5 Milinkovic-Savic 5,5. Di Lorenzo 5,5. Beukema 5,5. Juan Jesus 5,5. Olivera 5 (Spinazzola 7). Anguissa 6,5. Lobotka 5,5 (Gilmour 6). McTominay 5,5. Politano 5,5 (De Bruyne 6,5). Hojlund 7 (Lucca s.v.). Neres 5,5 (Gutierrez s. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

