PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0 | David fantozziano tradisce anche Pulisic

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Pulisic sbaglia un rigore, Maignan decisivo su Gatti Juventus-Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Le pagelle di Juventus-Milan. JUVENTUS TOP: Conceicao 6,5 – Tridente juventino con le polveri bagnate: Yildiz stanco e spento, David sempre spaesato. L’unico a cercare di accendere la miccia e scuotere i suoi è ancora una volta il ‘folletto’ portoghese. I compagni però non lo assistono a dovere e al momento del cambio manifesta tutto il suo malcontento per la prova opaca della squadra. FLOP: David 4 – I movimenti sarebbero anche giusti, però non impensierisce mai Maignan negli ultimi sedici metri del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
