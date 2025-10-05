PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-ROMA 1-2 | Soulé-Cristante cinici Pioli sprofonda

Voti e giudizi del match del ‘Franchi’, valido per la 6a giornata della Serie A Enilive 202526 La Roma vince ancora in campionato e si guadagna almeno un’altra giornata in testa alla classifica. Per qualche ora addirittura da sola, almeno in attesa di Milan e Napoli. Dopo il ko di Europa League i giallorossi tornano subito a correre con il successo esterno sul campo della Fiorentina, sempre più in difficoltà. Pensare che i viola erano anche andati in vantaggio con Kean, subendo però l’immediato pareggio di Soulé prima del raddoppio di Cristante. Ora Pioli è più che mai sulla graticola. Matias Soulé (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-ROMA 1-2: Soulé-Cristante cinici, Pioli sprofonda

In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol

PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-0: Wesley-Ferguson da sogno. Lucumì fa la frittata

PAGELLE E TABELLINO COMO-LAZIO 2-0: Sarri umiliato alla prima. Nico Paz, resta con ‘noi’

Pagelle e tabellino Inter-Cremonese 4-1: troppo Bonny e Barella in spolvero, delude Diouf https://interlive.it/2025/10/04/pagelle-e-tabellino-inter-cremonese-4-1-troppo-bonny-e-barella-in-spolvero-delude-diouf/… - X Vai su X

OLIMPIA AVANTI A BELGRADO È 41-45 al termine del primo tempo, una buona Milano in casa della Stella Rossa. Tabellini e pagelle: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-milano-pagelle-e-tabellino-all-intervallo-45-41-sulla-stella-rossa-34 - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Roma 1-2, pagelle e tabellino: Soulé illumina, Kean si sblocca ma non basta, Cristante è prezioso, Gudmundsson in ombra - Terza vittoria consecutiva per la Roma di Gasperini che batte in rimonta la Fiorentina e vola in testa alla classifica, in attesa delle gare di Napoli e Milan. Da msn.com

Fiorentina-Roma: diretta live e risultato in tempo reale - Roma di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net