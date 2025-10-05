Pagamenti dal 9 ottobre bonifici istantanei in tutte le banche

Ildenaro.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte il 9 ottobre la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione presso banche e clienti dei bonifici istantanei. Quel giorno infatti banche e Poste saranno obbligati a prevedere il servizio ai loro clienti e di verificare che il nome di chi li riceve coincida anche con quello del titolare dell’Iban. La prima fase, in vigore dal 9 gennaio di quest’anno, prevedeva solo l’obbligo di ricevere i pagamenti istantanei e di non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici tradizionali. Il servizio di verifica, che alcuni istituti di credito già prevedono, consente di limitare frodi ed errori visto che il pagamento, che impiega meno di 10 secondi, non è revocabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pagamenti - ottobre

Dirigenti scolastici, siglato CCNI su valutazioni e compensi 2024/2025: eliminati i fondi PNRR dai criteri di valutazione, arrivano i pagamenti di ottobre

Pensioni ottobre 2025, ecco quando arrivano i pagamenti

Pensioni ottobre 2025: calendario pagamenti e cedolino Inps, tutte le novità

pagamenti 9 ottobre bonificiBonifici istantanei dal 9 ottobre obbligatori per tutte le banche: cosa cambia per i clienti e i costi - Dal 9 ottobre in vigore le nuove regole Ue sui bonifici istantanei: obbligo per le banche di offrirli e verifica automatica dell’intestatario ... Come scrive virgilio.it

pagamenti 9 ottobre bonificiDal 9 ottobre bonifici istantanei in tutte le banche - Parte il 9 ottobre la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione presso banche e clienti dei bonifici istantanei (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pagamenti 9 Ottobre Bonifici