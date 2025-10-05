Padova e Rovigo il 30% delle auto sarà green entro il 2027

Padovaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre 2025, presso l’Hotel Petrarca di Boara Pisani, si è svolto il quarto Automotive Day organizzato da CNA Padova e Rovigo con il supporto di EBAV, dedicato agli operatori del settore autoriparazione e mobilità. Un comparto che conta oltre 5.000 addetti e 1.600 sedi d’impresa tra le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padova - rovigo

Rovigo si blinda dopo l'omicidio di Amine Gara: Piantedosi manda 30 poliziotti da Padova, Bologna e Milano

Caldo torrido, afa e notti tropicali: domenica rovente con picchi di 40 gradi a Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona

Maltempo, piogge torrenziali e grandine. Allagamenti di strade, case e garage tra Padova, Rovigo e Venezia: 90 interventi dei pompieri

Presentato a Este il progetto di Cna Padova-Rovigo "Guida sicura per l'autotrasporto" - Consiste in un corso rivolto agli autisti di mezzi pesanti che prevede l'utilizzo di un simulatore all'avanguardia ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Rovigo 30 Auto