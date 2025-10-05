Paderno | ladri acrobati rischiano la vita per rubare 200 euro di rame
Hanno rischiato la propria incolumità, agendo di notte, passando in una zona boschiva off-limits, calandosi con una corda per alcuni metri e poi trasportando la refurtiva con una carriola per un chilometro su un muretto largo meno di un metro, con sotto il vuoto. Il tutto per rubare poche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: paderno - ladri
