Padel un genovese si qualifica a uno dei tornei più importanti del mondo

Un genovese al main draw, il tabellone principale, di uno dei tornei di padel più importanti del mondo. Succede all'Oysho Milano Premier Padel 1, al via lunedì 6 ottobre, con Riccardo Sinicropi che insieme ad Alfonso Sanchez ha firmato una splendida vittoria su Clement Geens e Alejandro Jerez. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

