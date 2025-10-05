Pace a Gaza partono i negoziati sull' accordo Hamas spaccata in tre correnti
La pace nella Striscia di Gaza non è più una illusione. Certo, mancano ancora passi da fare, soprattutto da parte di Hamas. Ma una svolta sembra ormai vicina. Proprio per discutere i dettagli di un accordo di pace una delegazione di Hamas, guidata da Khalil al-Hayya, arriverà al Cairo, in Egitto, questo pomeriggio. A riferirlo è la pubblicazione saudita Asharq al-Awsat, che cita una fonte a conoscenza dei colloqui. La stessa fonte ha anche riferito che durante gli incontri le comunicazioni avverranno per il tramite di mediatori egiziani e qatarini, che saranno ospitati nello stesso edificio della delegazione israeliana, dell'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff e di Jared Kushner, genero e consigliere di Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
"La pace a Gaza è più vicina. Noi siamo pronti a partecipare alla ricostruzione e riunificazione della Palestina. Sanzioni contro il governo Netanyahu?Non abbiamo detto no, arriveranno proposte" Leggi l'intervista al Ministro @Antonio_Tajani sul @Corriere
REPORTAGE | A Gaza si spera nella pace ma regna la sfiducia. "Qui è solo un cumulo di macerie, andremo via appena possibile" (di Sami al Ajrami).
Gaza, partono i negoziati sull'accordo. Hamas spaccata in tre correnti - Certo, mancano ancora passi da fare, soprattutto da parte di Hamas. iltempo.it scrive
Gaza, ore decisive per la pace: domani in Egitto i negoziati - Sheikh si stanno dirigendo l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner. Scrive msn.com