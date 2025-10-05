La pace nella Striscia di Gaza non è più una illusione. Certo, mancano ancora passi da fare, soprattutto da parte di Hamas. Ma una svolta sembra ormai vicina. Proprio per discutere i dettagli di un accordo di pace una delegazione di Hamas, guidata da Khalil al-Hayya, arriverà al Cairo, in Egitto, questo pomeriggio. A riferirlo è la pubblicazione saudita Asharq al-Awsat, che cita una fonte a conoscenza dei colloqui. La stessa fonte ha anche riferito che durante gli incontri le comunicazioni avverranno per il tramite di mediatori egiziani e qatarini, che saranno ospitati nello stesso edificio della delegazione israeliana, dell'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff e di Jared Kushner, genero e consigliere di Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pace a Gaza, partono i negoziati sull'accordo. Hamas spaccata in tre correnti