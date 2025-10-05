Ovuli fecondabili dalle cellule della pelle lo studio su Nature Gli scienziati | Concetto sperimentale contro l’infertilità

Le cellule della pelle umana possono essere trasformate in ovuli fecondabili, aprendo nuove interessanti prospettive per i trattamenti dell’infertilità. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati del Center for Embryonic Cell and Gene Therapy e della Division of Reproductive Endocrinology and Infertility presso la Oregon Health & Science University, e della CHA University in Corea del Sud. Il gruppo di ricerca, guidato da Nuria Marti Gutierrez, Aleksei Mikhalchenko, Paula Amato e Shoukhrat Mitalipov, ha dimostrato che è possibile indurre una divisione cellulare sperimentale nelle cellule della pelle attraverso il trasferimento nucleare (SCNT), riducendo il numero di cromosomi e avvicinandosi al processo naturale che porta alla formazione dei gameti, ovuli e spermatozoi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

