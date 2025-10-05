Ottobre rosa Riparte la lotta ai tumori al seno

Ottobre, mese della sensibilizzazione e della lotta contro i tumori al seno. Anche quest’anno Asst Valle Olona è impegnata con numerose iniziative dedicate alle donne, realizzate in collaborazione con le associazioni di volontariato Caos Odv (Centro ascolto operate al seno), Lilt sezione di Varese e Saronno Point. "La prevenzione è essenziale per la salute e non deve mai essere rimandata: partendo da questo presupposto, la nostra azienda aderisce all’Ottobre Rosa con proposte dedicate alle donne e volte a promuovere la necessaria cultura del “prendersi cura di sé", ha sottolineato alla presentazione delle iniziative il direttore generale, Daniela Bianchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ottobre rosa. Riparte la lotta ai tumori al seno

In questa notizia si parla di: ottobre - rosa

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

SERATA IN ROSA Mercoledì 8 ottobre Volt Cafè – Viale Buon Pastore 43, Modena Dalle 19.00 alle 23.00 Interverranno: Dr.ssa Enza Palma Prof. Antonio La Marca Un evento speciale in occasione dell’Ottobre Rosa, dedicato alla salute femminile. - facebook.com Vai su Facebook

OTTOBRE ROSA 2025: IL 4 OTTOBRE IN PIAZZA MUNICIPALE A FERRARA FLASHMOB SULL’ALLATTAMENTO. IL RUOLO DELL’AMBULATORIO DEDICATO . Leggi qui la notizia https://tinyurl.com/42dnkxcd - X Vai su X

Ottobre rosa. Riparte la lotta ai tumori al seno - Ottobre, mese della sensibilizzazione e della lotta contro i tumori al seno. Si legge su ilgiorno.it

Tumore al seno, ottobre è il mese della prevenzione: la campagna Nastro Rosa di Lilt Padova - Il 2025 è un anno importante per Lilt Padova, che festeggia i 50 anni dalla sua fondazione e, all’interno di questa cornice, sceglie di fare ancora di più per le donne e per la comunità ... padovaoggi.it scrive