Ottobre non rappresenta la fine della stagione dell’orto, ma piuttosto un nuovo inizio strategico. Mentre molti giardinieri ripongono gli attrezzi e attendono la primavera, questo mese offre una finestra preziosa per seminare varietà resistenti al freddo, mettere a dimora bulbi e avviare legumi che arricchiscono naturalmente il terreno. Con le giuste conoscenze, è possibile trasformare il gelo da nemico in prezioso alleato per raccolti invernali abbondanti. La credenza più diffusa e dannosa nel mondo del giardinaggio domestico è considerare ottobre come un periodo di pausa. Le giornate si accorciano, arrivano le prime brinate e subentra una naturale pigrizia che porta a rimandare ogni attività all’anno successivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ottobre è il momento giusto per seminare questi in giardino: resistono persino al gelo