Otto ore senza corrente elettrica a Roma sud ovest | le strade interessate

Romatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un lunedì 6 ottobre per chi abita nell’XI municipio, in particolare ad Arvalia. Per via di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, dalle 9:30 alle 17:30 verrà sospesa l’erogazione di energia elettricaOtto ore senza corrente a Roma sud ovestI lavori verranno svolti da Areti e serviranno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

