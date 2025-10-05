Otelul Galati-FC Metaloglobus Bucuresti lunedì 06 ottobre 2025 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agli albori di questa Liga I romena pochi si sarebbero aspettati di vedere entrambe le neopromosse ancora a secco di vittorie dopo 11 gare, e invece il FC Metaloglobus Bucuresti è ultimo in classifica con appena 3 punti alla vigilia della sfida sul campo dell’Otelul Galati.  I Galatenii di Balint vivacchiano a centroclassifica, alternando un ottimo rendimento interno a prestazioni decisamente sotto tono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

otelul galati fc metaloglobus bucuresti luned236 06 ottobre 2025 ore 16 30 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Otelul Galati-FC Metaloglobus Bucuresti (lunedì 06 ottobre 2025 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: otelul - galati

Unirea Slobozia-Otelul Galati (lunedì 04 agosto 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Otelul Galati-Rapid Bucarest (lunedì 11 agosto 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Csíkszereda Miercurea Ciuc-Otelul Galati (lunedì 01 settembre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

otelul galati fc metaloglobusPremiera în Superliga: O?elul Gala?i-Metaloglobus Bucure?ti se întâlnesc luni în etapa a 12-a - O?elul Gala?i ?i Metaloglobus Bucure?ti se întâlnesc luni de la ora 17. Secondo mediafax.ro

otelul galati fc metaloglobusO?elul - Metaloglobus, LIVE VIDEO, 17:30, la Digi Sport 1. Bucure?tenii cauta prima victorie din SuperLiga la Gala?i -   Partida dintre O?elul ?i Metaloglobus este programata astazi, de la 17:30, în direct pe Di ... Segnala digisport.ro

Cerca Video su questo argomento: Otelul Galati Fc Metaloglobus