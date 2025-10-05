Agli albori di questa Liga I romena pochi si sarebbero aspettati di vedere entrambe le neopromosse ancora a secco di vittorie dopo 11 gare, e invece il FC Metaloglobus Bucuresti è ultimo in classifica con appena 3 punti alla vigilia della sfida sul campo dell’Otelul Galati. I Galatenii di Balint vivacchiano a centroclassifica, alternando un ottimo rendimento interno a prestazioni decisamente sotto tono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Otelul Galati-FC Metaloglobus Bucuresti (lunedì 06 ottobre 2025 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici