Otelul Galati-FC Metaloglobus Bucuresti lunedì 06 ottobre 2025 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici
Agli albori di questa Liga I romena pochi si sarebbero aspettati di vedere entrambe le neopromosse ancora a secco di vittorie dopo 11 gare, e invece il FC Metaloglobus Bucuresti è ultimo in classifica con appena 3 punti alla vigilia della sfida sul campo dell’Otelul Galati. I Galatenii di Balint vivacchiano a centroclassifica, alternando un ottimo rendimento interno a prestazioni decisamente sotto tono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: otelul - galati
Unirea Slobozia-Otelul Galati (lunedì 04 agosto 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Otelul Galati-Rapid Bucarest (lunedì 11 agosto 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Csíkszereda Miercurea Ciuc-Otelul Galati (lunedì 01 settembre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
#UnireaSloboziaDinamoBucure?ti - Unirea Slobozia vs Otelul Galati, lunedì 4/8 alle 18:00. Formazioni ufficiali, quote e pronostici aggiornati. Resta sintonizzato per tutte le novità! - X Vai su X
Il FCSB torna a vincere dopo oltre due mesi. La squadra di Charalampous ritrova i 3 punti, in questa etapa 11 di SuperLiga Romania, grazie ad un rigore trasformato dal capocannoniere Tanase (sesta rete in campionato). Contro l'SC Otelul Galati, fr - facebook.com Vai su Facebook
Statistiche Otelul Galati - CS Metaloglobus Bucuresti - Ciclismo su strada Home Calendario/Risultati Calendario Giro d'Italia Tour de France Vuelta di Spagna Mountain Bike UCI Track Champions League Dare to Dream Tutte le competizioni ... Scrive eurosport.it
15.08.2025 | 19:00 | Fc Unirea 2004 Slobozia-FC Metaloglobus Bucuresti | Superliga | 6. Hafta - Fc Unirea 2004 Slobozia ile FC Metaloglobus Bucuresti 25/26 Superliga yari final maçinda karsi karsiya geliyor. Come scrive fotomac.com.tr