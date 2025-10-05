Ostuni città allagata e un morto ma l' allerta era solo gialla

Quotidianodipuglia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?acqua che invade i binari, non risparmiando il piazzale della stazione. La grandine che si abbatte su Villanova. Cavalcavia che diventano trappole. Fango e detriti a coprire e inondare le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

ostuni citt224 allagata e un morto ma l allerta era solo gialla

© Quotidianodipuglia.it - Ostuni, città allagata e un morto ma l'allerta era solo gialla

In questa notizia si parla di: ostuni - citt

ostuni citt224 allagata mortoTragedia a Ostuni: Oronzo Epifani trovato morto dopo il nubifragio - Il corpo è stato individuato dai vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero, incastrato nella vegetazione lungo un canale di scolo che sfocia in mare, a pochi centinaia di metri dal luogo in cui ... Da giornaledipuglia.com

ostuni citt224 allagata mortoOstuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: trovato morto il 63enne disperso. La telefonata alla moglie: «Fermati, mettiti in salvo» - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: l'uomo disperso è stato ritrovato morto, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ostuni Citt224 Allagata Morto