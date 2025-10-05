Ospite di amici abusa della figlia | arrestato 48enne

Lo avevano ospitato in casa loro e lui, durante la permanenza, ha abusato sessualmente della figlia non ancora 14enne dei suoi amici di famiglia. Almeno cinque volte. Un uomo di nazionalità cinese di 48 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla Procura di Prato. Durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso i fatti, cercando di giustificare il suo comportamento. Sono stati i carabinieri del comando provinciale martedì sera ad eseguire il fermo disposto dalla Procura. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, grazie anche alla testimonianza della ragazzina, le violenze sarebbero cominciate dal mese di giugno e sarebbero andate avanti fino al 17 settembre, all'insaputa dei genitori della vittima che avevano messo a disposizione dell'uomo la loro abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

