Ospite di amici abusa della figlia | arrestato 48enne
Lo avevano ospitato in casa loro e lui, durante la permanenza, ha abusato sessualmente della figlia non ancora 14enne dei suoi amici di famiglia. Almeno cinque volte. Un uomo di nazionalità cinese di 48 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla Procura di Prato. Durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso i fatti, cercando di giustificare il suo comportamento. Sono stati i carabinieri del comando provinciale martedì sera ad eseguire il fermo disposto dalla Procura. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, grazie anche alla testimonianza della ragazzina, le violenze sarebbero cominciate dal mese di giugno e sarebbero andate avanti fino al 17 settembre, all'insaputa dei genitori della vittima che avevano messo a disposizione dell'uomo la loro abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Abusa di due bambine di 7 e 10 anni, figlie di amici di famiglia: 51enne condannato a 5 anni - Cinque anni di reclusione e 40mila euro di provvisionale da versare alla vittima, una bambina di 10 anni all'epoca dei fatti, figlia di una coppia di amici, ... Come scrive ilgazzettino.it
A cena dagli amici, abusa la loro bimba - Cinque anni di reclusione per un 52enne di Mogliano Veneto (Treviso), accusato di aver abusato della figlia minorenne di una coppia di amici durante alcune cene organizzate nella propria abitazione. Da polesine24.it