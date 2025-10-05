Orvieto cagnetta cade in un dirupo | salvata dai Vigili del Fuoco
Attimi di paura a Orvieto, in località Morano, dove una cagnetta è caduta in un dirupo durante una battuta di caccia. Il gruppo di cacciatori che era con lei ha perso di vista l’animale, riuscendo solo a sentirne i guaiti provenire dal fondo di un burrone. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto, che ha utilizzato le tecniche SAF (speleo alpino fluviali) per raggiungere il punto in cui si trovava l’animale. Dopo essersi calati nel dirupo, i soccorritori sono riusciti a imbracare la cagnetta con una pettorina apposita e a riportarla in superficie. L’operazione si è conclusa con successo: la cagnetta, visibilmente spaventata ma illesa, è stata riconsegnata al suo padrone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: orvieto - cagnetta
