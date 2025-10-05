Ortona il Teatro Comunale ospita il concerto finale di Trame Canore 2025
Domenica 5 ottobre, alle ore 18, il Teatro Comunale di Ortona accoglierà il concerto conclusivo dell’edizione 2025 di “Trame Canore”, il progetto nato per unire la musica di Francesco Paolo Tosti al talento di giovani cantanti selezionati da alcune tra le più prestigiose istituzioni musicali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
