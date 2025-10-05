Orrore in Italia cane di famiglia morde al volto il bimbo di 3 anni
Gli incidenti domestici che coinvolgono bambini e animali sono più frequenti di quanto si pensi. Anche animali apparentemente docili possono reagire in modo imprevedibile durante il gioco o se spaventati, causando ferite gravi. La sicurezza dei più piccoli richiede sempre attenzione e supervisione, soprattutto quando ci sono cani in casa. I pediatri e gli esperti di comportamento animale ricordano quanto sia fondamentale educare sia i bambini sia gli animali al rispetto reciproco. Stabilire regole chiare e momenti separati di gioco può prevenire situazioni rischiose, evitando episodi che, anche se rari, possono avere conseguenze serie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
